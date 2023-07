Veja coletiva do assistente de Dorival Jr após empate do São Paulo com o Bahia no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 13:50 Compartilhe

O São Paulo empatou com o Bahia por 0 a 0 no Morumbi, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. O Tricolor do Morumbi dominou a partida, mas perdeu pecou na finalização e desperdiçõu diversas chances durante a partida. Como Dorival Jr está suspenso, o auxiliar Lucas Silvestre concede entrevista coletiva. Acompanhe!.

PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO

> San Lorenzo x São Paulo – 03/08, às 19h (de Brasília) – Nuevo Gasómetro – Oitavas de final Copa Sul-Americana – Ida

> São Paulo x Atlético-MG – 06/08, às 16h (de Brasília) – Morumbi – Campeonato Brasileiro

> São Paulo x San Lorenzo – 10/08, às 19h (de Brasília) – Morumbi – Oitavas de final Copa Sul-Americana – Volta

> Flamengo x São Paulo – 13/08, às 18h30 (de Brasília) – Maracanã – Campeonato Brasileiro

> São Paulo x Corinthians – 16/08, às 19h30 (de Brasília) – Morumbi – Semifinal Copa do Brasil – Volta