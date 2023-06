Veja cinco motivos GLORIOSOS para Luís Castro não trocar o Botafogo pelo Al-Nassr

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 12:57 Compartilhe

Dizem que dinheiro não traz felicidade. E este pode ser um argumento forte para convencer o técnico Luís Castro a permanecer no Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Mas não é só o ‘faz me rir’ que move o mundo. Por isso, o Lance! separou uma lista com motivos GLORIOSOS para o treinador português seguir no comando do clube carioca e recusar a proposta da equipe atual de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

+ ASSINA, ESCOLHIDO! LANCE! CRIA ABAIXO-ASSINADO PARA O ‘FICO’ DE LUIS CASTRO NO BOTAFOGO

Anota aí, escolhido:

1. Tiquinho Soares é F&$@, Cristiano Ronaldo é moda

Tiquinho Soares, peça fundamental no ataque do Botafogo, supera os números de CR7 nos últimos meses. Enquanto o português balançou as redes 17 vezes em 2023 no poderoso Sauditão, o camisa 9 do Glorioso fez 21 gols em competições como o Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. (Os números falam por si só).

2. Tradição do Botafogo x dinheiro do Al-Nassr

O Botafogo é conhecido como o clube mais tradicional do Brasil, enquanto o Al-Nassr ganhou destaque devido aos seus investimentos financeiros. Luis Castro deve escolher entre treinar o clube que contribuiu com duas Copas para a Seleção Brasileira ou optar por ganhar dinheiro, desaparecer dos grandes centros e treinar um Cristiano Ronaldo em fim de carreira. Uma escolha realmente difícil.



3. Estádio Nilton Santos >Al-Awwal Park

O Nilton Santos, totalmente vestido de Botafogo, se tornou a fortaleza de Luis Castro e da Família Botafogo. Com a recente adesão da grama sintética (a pedido de Castro), o time tem conquistado mais vitórias, jogando melhor e se consolidando na briga pelo título. Além disso, a capacidade é maior que a do estádio onde o clube da Arábia Saudita manda seus jogos (45 mil x 25 mil).



4. Personalidade cativante de John Textor

John Textor, presidente do Botafogo, já conquistou o coração dos torcedores com sua personalidade sempre sorridente. Por outro lado, os sheiks árabes não têm a mesma participação ativa no clube e nem a mesma disposição para apoiar os treinadores que por lá passam.

5. Torcida do Botafogo > torcida do Al-Nassr

Como já diz a música: “É diferente, este sentimento ninguém entende”. PONTO!

+ IMPERDÍVEL! Transmissão ao vivo dos jogos do Glorioso na Sul-Americana por apenas R$1,00!

BÔNUS: Rio de Janeiro >Riad

A cidade do Rio de Janeiro é considerada uma das mais bonitas do mundo. Riad, cidade do Al-Nassr, é, no máximo, apresentável perto das maravilhas da capital fluminense. Praias, belezas naturais, o estádio Nilton Santos e um clube glorioso. Nada disso se encontra nas desérticas terras árabes.

E aí, convencido? Enquanto a torcida do Botafogo sonha com a permanência de Luis Castro, o clube carioca foca no duelo contra o Magallanes, do Peru, nesta quinta-feira (29), às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana.