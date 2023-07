Veja cinco momentos em que Neymar se derreteu ao Flamengo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 06/07/2023 - 17:05 Compartilhe

Clube mais rico do país atualmente, o Flamengo é um dos times da América do Sul que mais atraem interesse entre as grandes estrelas do futebol mundial. Uma delas é Neymar, que mesmo tendo contrato com o PSG até 2025, continua como sonho da torcida. Além disso, o camisa 10 já se declarou ao Rubro-Negro em diversas oportunidades.

CALDEIRÃO DO HUCK

Em 2017, durante o programa ‘Caldeirão do Huck’, da TV Globo, Neymar revelou o desejo de vestir a camisa do Flamengo.

TORCEDOR FANÁTICO

Neymar admitiu que torceu para a equipe carioca na decisão da Libertadores diante do River Plate (2019) e comemorou o título. O atleta revelou enorme felicidade por Gabriel Barbosa, com quem atuou no Santos em 2013 e conquistou a inédita medalha de ouro nas olimpíadas do Rio 2016.

– A maioria que está no Flamengo é meu amigo ou conhecido de Seleção. A gente torce pelos nossos amigos, e ver a felicidade de vocês foi incrível. Foi como se eu tivesse participado do título, tanto que eu liguei para o Gabriel. Fizeram história, e eu e meu pai pulamos abraçados aqui – disse o atleta à época.

FOTOS COM O MANTO

O ex-jogador do Santos e Barcelona já publicou algumas fotos com a camisa rubro-negra. Inclusive, respondeu no Instagram sobre a possibilidade de jogar no Flamengo no futuro: “Talvez”.

AMIGO DAS CRIANÇAS

Recentemente, Neymar foi filmado autografando a camisa do Mais Querido de uma criança e brincou dizendo “Eu sou Mengão também, tá?”.

TARDEZINHA COM REVELAÇÃO

No último domingo (2), o jogador do PSG compareceu ao show Tardezinha, do cantor Thiaguinho, e foi filmando gritando “eu sou Mengão”. Na sequência, o atleta cantou a música “Vamos, Flamengo”.