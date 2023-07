Veja as principais notícias do dia do São Paulo: Nikão emperra negociação, Ferraresi fica e Rafinha liberado para homenagem na Alemanha

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 19:03 Compartilhe

O São Paulo teve um dia para animar sua torcida nesta janela de transferências. Não necessariamente porque o Tricolor enfim anunciou uma contratação. Mas sim por garantir a permanência do zagueiro Ferraresi. Além disso, o Tricolor viu o meia Nikão emprestado ao Cruzeiro, onde está encostado, recusar mais uma oferta. E confirmou o desfalque do lateral-direito Rafinha para o duelo contra o Cuiabá, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (22), na capital mato-grossense, pelo Campeonato Brasileiro. O veterano foi autorizado a viajar à Alemanha para ser homenageado. Confira as notícias!

FORA DOS PLANOS DO CRUZEIRO, NIKÃO REJEITA VITÓRIA



Qual o futuro do meia Nikão? Faltando 12 dias para o fechamento da janela, talvez nem o próprio jogado saiba. Emprestado pelo São Paulo ao Cruzeiro, onde perdeu espaço completamente, as conversas internas tentam encontrar um destino ao atleta. Mas nada vem avançando. O destino da vez recusado pelo ex-camisa 10 tricolor é o Vitória, que está na Série B e teria demonstrado interesse. Porém mais uma vez a coisa não avançou.

(Clique e leia a reportagem completa)



SÃO PAULO CHEGA A ACORDO COM GRUPO CITY POR FERRARESI

Em meio a uma janela de transferências sem grandes novidades, o São Paulo iniciou o seu planejamento para assegurar a permanência de jogadores que estão emprestados, tiveram bom aproveitamento e serão adquiridos em definitivo. Quem abre essa fila é o zagueiro Ferraresi, que encaminhou novo vínculo até 2027 com o time do Morumbi, que pagará por três anos o montante pedido pelo Grupo City.

(Clique e leia a reportagem completa)



SÃO PAULO LIBERA RAFINHA PARA HOMENAGEM

O São Paulo ganhou um desfalque inesperado para o confronto ante o Cuiabá. O lateral-direito Rafinha foi autorizado pela diretoria a viajar à Alemanha, onde será homenageado pelo Bayern de Munique, clube que defendeu por oito anos e é ídolo. Em compensação, Dorival Júnior contará com o retorno de nomes que estavam afastados por contusão.

(Clique e leia a reportagem completa)