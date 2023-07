Veiga confirma propostas a jogadores do Palmeiras, mas nega abalo psicológico: ‘Somos maduros’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 20:42 Compartilhe

O Palmeiras venceu Fortaleza por 3 a 1 neste sábado (22), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista após o confronto, o meia Raphael Veiga confirmou que chegaram propostas a jogadores do Verdão nesta janela de transferências, mas negou que as ofertas tenham mexido com o psicológico dos atletas – o que foi dito pelo próprio técnico Abel Ferreira em entrevista coletiva.

– Nós, jogadores, somos maduros, a gente saber conduzir a situação. Ninguém vai fazer corpo mole porque chegou uma proposta. Lógico que chegaram propostas, tem que sempre ser boa para o jogador e para o clube, mas é isso, nós já passamos por tanta coisa, somos maduros o suficiente para mesmo com propostas, a gente tem continuar fazendo o nosso melhor e dar a vida em campo para ganhar – disse Veiga.

O meia marcou o segundo gol do Verdão na partida e comemorou o feito, visto que não marcava há 12 gols e finalmente quebrou esse jejum. O seu último gol havia sido justamente contra o Leão do Pici, no dia 17 de maio, em duelo válido pela Copa do Brasil. Veiga afirmou que a equipe ganhou confiança com a vitória e que o ‘ambiente fica mais leve’.

– Fazer gol é muito importante, ganhar dá muita confiança para a gente. Eu ganho confiança com o gol, o ambiente fica mais leve com a vitória. Então foi muito importante a gente ganhar, estávamos precisando. Tenho comigo que eu sei quem eu sou e que eu sou mais que meus resultados. Se eu não fizer gol, não vou me tratar como pior, assim como também não vou ficar só feliz quando marcar. É futebol, é muito importante para a minha vida, eu amo o futebol, mas é uma parte da minha vida. Não é a minha vida inteira.

Com o resultado, o Verdão quebrou um jejum de cinco partidas sem vencer na competição e foi a 28 pontos, subindo para a terceira posição do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (30), contra o América-MG, às 16h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Brasileirão.