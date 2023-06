Vasco x Goiás: ingressos estão esgotados para o jogo desta quinta-feira em São Januário

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 17:01 Compartilhe

A torcida do Vasco esgotou ingressos para a partida do clube desta quinta-feira, às 20h, contra o Goiás, retornando a São Januário após cinco rodadas. Com a redução no valor dos bilhetes, o vascaíno comprou a ideia e voltou a esgotar a capacidade do estádio.

O jogo está marcado para esta quinta-feira (22), às 20h (Brasília), pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco se encontra na 19° posição na tabela e se está a 10 rodadas sem ganhar. A partida vale como disputa para se livrar da zona de rebaixamento.

Essa é a segunda vez que o Vasco esgota ingressos em casa neste Brasileirão. Contra o Bahia, os torcedores também compraram todos os ingressos em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão, que marcou o retorno do time na série A em São Januário. O público foi superior a 19 mil pessoas. Já na partida contra o Santos, que caiu no dia das mães, o clube não conseguiu esgotar nenhum setor.

FICHA TÉCNICA

VASCO X GOIÁS – 11ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: Domingo (22/06), às 20h (Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

VASCO (Técnico: Maurício Barbieri)

Léo Jardim; Figueiredo (Puma Rodríguez), Lyncon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Andrey Santos e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Rayan.

Desfalques: Barros, De Lucca, Eguinaldo, GB, Manuel Capasso (departamento médico); Jair e Robson (suspensos);

Pendurados: Andrey Santos, Figueiredo, Gabriel Pec, Manuel Capasso.

GOIÁS (Armando Evangelista)

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Palacios, Morelli e Guilherme Marques; Matheus Peixoto (Diego Gonçalves) e Gabriel Novaes (Lucão).

