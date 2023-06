Vasco x Goiás: árbitro divulga súmula e relata todo caos dentro de São Januário

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 0:34 Compartilhe

Passado o caos em São Januário, começam a ser divulgados os primeiros desdobramentos que devem prejudicar o Vasco. Em súmula o árbitro relatou toda a confusão que ocorreu no estádio.

Após o apito final, a Colina Histórica virou uma “zona de guerra”. Torcedores do Vasco arremessaram no campo copos plásticos, latas de refrigerante, sinalizadores e bombas explosivas. Além disso, o carro de transporte de arbitragem foi avariado com pedras.

CONFIRA O RELATO DO ÁRBITRO NA SÚMULA DA PARTIDA:

“Após o gol da equipe do Goiás EC, ocorrido aos 28 minutos do segundo tempo, a torcida do Vasco SAF que encontrava-se atrás dos bancos de

reserva, arremessou copos em direção ao banco de reservas do Vasco SAF.

Após o término da partida, a torcida do Vasco SAF, passou a arremessar para dentro do campo copos plásticos, latas de refrigerante, sinalizadores e bombas explosivas (rojão).

Nas arquibancadas, a Polícia Militar teve que intervir pois diversos torcedores quebraram uma grade de acesso ao campo. Informo ainda, que vários carros, sendo um deles o carro de transporte da arbitragem (carro do assistente 1, Sr. Marcelo Van Gasse, placa RTB8D47), que encontravam-se em um setor reservado e disponibilizado pelo clube foi avariado com pedras sendo amassados, arranhados e quebrados (fotos seguem em anexo). Conforme informação da Polícia Militar foi verificado que o acesso aos carros foi executado pelo Portão 6 que foi quebrado pela torcida. Por segurança, os membros da cabine do VAR, tiveram que imediatamente retirarem-se da sala pois próximo a sala houve um conflito entre a Polícia Militar e alguns torcedores através de bombas de efeito moral e uso de gás para dispersar os referidos torcedores.”