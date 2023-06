Vasco x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da 12ª rodada do Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 17:31 Compartilhe

Vasco e Cuiabá se enfrentam na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h, no Estádio Luso-Brasileiro.

São Januário está interditado após as devidas punições. Além disso, o Vasco também não pode jogar com a presença da torcida.

+ Conheça William Batista, técnico interino que vai comandar o Vasco na próxima rodada do Brasileirão

Maurício Barbieri não resistiu à derrota para o Goiás e foi demitido pelo Vasco. Com isso, a novidade é a presença do técnico do sub-20, William Batista, na beira do campo.

+ Mostre sua paixão pelo Vasco com produtos a partir de R$39,90!

FICHA TÉCNICA

VASCO X CUIABÁ – 12ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: Segunda-feira (26/06), às 21h (Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Onde assistir: Sportv, Premiere e Tempo Real do Lance!

VASCO (Técnico: William Batista)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Miranda (Lyncon), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Matías Galarza e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Rayan.

Desfalques: Barros, De Lucca, GB, Manuel Capasso (departamento médico); Andrey Santos (suspensos);

Pendurados: Figueiredo, Gabriel Pec, Lucas Piton e Manuel Capasso.

GOIÁS (Técnico: António Oliveira)

Walter; PK (Allyson), Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson.