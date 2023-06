Vasco x Cuiabá: jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão será no Estádio Luso-Brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 14:46 Compartilhe

O Vasco anunciou que o jogo contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (26), às 21h, será no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a interdição de São Januário, o Vasco não pode jogar na Colina Histórica. Vale destacar que o Cruz-Maltino recorreu da decisão que mantém o estádio fechado. No entanto, a Justiça do Rio indeferiu o recurso. A informação foi publicada primeiramente pelo “ge” e confirmada pelo Lance!.

+ Conheça William Batista, técnico interino que vai comandar o Vasco na próxima rodada do Brasileirão

São Januário era o “plano A” do Vasco para a partida contra o Cuiabá. O clube argumentou no Tribunal e afirmou que “tomou todas as medidas preventivas ao seu alcance para garantir a segurança”. Além disso, o Cruz-Maltino “detém todos os laudos atualizados exigidos”.

Para indeferir o recurso, o magistrado afirmou que “o Vasco, a rigor, não foi eficiente no cumprimento de sua obrigação, qual seja, a de garantir a segurança do evento”. O juiz também pontuou que “o fato do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ter aplicado ao clube punição consubstanciada em realização de seus jogos sem a presença de sua torcida, não impede que torcedores mal-intencionados compareçam nos arredores do estádio e promovam novos eventos violentos, sendo inclusive o que se verificou no último jogo havido contra o Flamengo, realizado no Maracanã”.

Além da interdição de São Januário, o Vasco também está proibido de jogar com portões abertos. O Tribunal do Rio determinou que o clube entre em campo sem público até que seja devidamente julgado.