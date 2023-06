Vasco vence o Cuiabá e encerra sequência de 10 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 23:05 Compartilhe

Depois de 10 jogos sem vencer, o Vasco reencontrou o caminho da vitória e bateu o Cuiabá, por 1 a 0, no Luso Brasileiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Jair, em cobrança de pênalti, sofrido por Figueiredo e que foi marcado com o auxílio do árbitro de vídeo.

Com o resultado, o Cruz-Maltino encerrou uma sequência de seis derrotas consecutivas, chegou a 9 pontos, ultrapassou o América-MG e agora é o antepenúltimo da competição

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Cinco lances que marcaram a partida

> !FALAM MUITO! William Batista à beira do campo e Paulo Bracks do camarote não pararam de gritar um minuto sequer

> !MUITO VASCO! Deyverson deu entrevista ao final do primeiro tempo com a camisa do Gigante

> VAR EM AÇÃO. Figueiredo sofreu pênalti claro, mas o árbitro precisou ir no vídeo para marcar.

> CATEGORIA. Jair acertou o ângulo, sem chance para o goleiro Walter na penalidade

> !CAIXA DE FERRAMENTA ABERTA! Os últimos minutos do jogo ficaram marcados pela quantidade de cartões distribuídos

Como foi o primeiro tempo?

Bastante modificado em relação aos jogos passados, o Vasco demorou para se encontrar em campo, sendo pressionado pelo Cuiabá, que foi mais perigoso. Ao passar do tempo, o Cruz-Maltino melhorou, mas pecou demais no último passe. O goleiro Walter não fez sequer uma defesa.

E o segundo?

O jogo ficou mais aberto, com o Cuiabá saindo mais para o jogo e pressionando o Vasco nos primeiros minutos. Com espaço, o Cruz-Maltino também conseguiu ser perigoso e abriu o placar com Jair, de pênalti, sofrido por Figueiredo, marcado com o auxílio do VAR.

+ Clique aqui e confira mais detalhes da partida

O que vem por aí?

No próximo domingo (2), o Vasco tem o clássico com o Botafogo, líder do Brasileirão, no Nilton Santos, às 16h. No mesmo dia, o Cuiabá recebe o Santos, na Arena Pantanal, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023 – 12ª rodada

Vasco 1 x 0 Cuiabá

Local: Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26 de junho

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Maira Mastella Moreira (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Rayan, Gabriel Pec, Jair, Eguinaldo, Zé Gabriel (Vasco); Fernando Sobral, Denilson, Alan Empereur (Cuiabá)

Cartões vermelhos: António Oliveira (Cuiabá)

GOL: Jair (30′ do 2º tempo/1-0)

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Jair e Marlon Gomes (Zé Gabriel/35′ do 2ºT); Gabriel Pec (Paulo Henrique/45′ do 2ºT), Alex Teixeira (Erick Marcus/22′ do 2ºT) e Figueiredo (Galarza/35′ do 2ºT); Rayan (Eguinaldo/22′ do 2ºT)

Técnico: William Batista

CUIABÁ

Walter; Raniele, Alan Empereur, Marllon e Rikelme (PK/35′ do 2ºT); Fernando Sobral (Pitta/35′ do 2ºT), Filipe Augusto (Ronald/43′ do 2ºT) e Denilson; Johathan Cafú (Pablo Capelini/35′ do 2ºT), Wellington Silva (Nicolás Quagliata/14′ do 2ºT) e Deyverson

Técnico: António Oliveira