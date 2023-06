Vasco vence jogo-treino e Barbieri indica substitutos de Capasso e Jair para o jogo contra o Goiás

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 18:17 Compartilhe

O Vasco disputou neste sábado, um jogo-treino contra o Sampaio Corrêa-RJ e venceu por 1 a 0, gol de Gabriel Dias. A atividade, disputada no CT Moacyr Barbosa, foi dividida em três tempos de 35 minutos. Na primeira parte, foi a campo o time considerado titular e contou com Lyncon e Andrey Santos como subtitutos de Capasso, lesionado, e Jair, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Titular da lateral-direita, Puma Rodríguez está com a seleção do Uruguai e foi ausência do jogo-treino. Em seu lugar jogou Figueiredo, improvisado na posição, fazendo por muitas vezes a função de ala. O time titular foi escalado com Léo Jardim; Figueiredo, Lyncon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrey Santos e Marlon Gomes; Rayan e Alex Teixeira.

No decorrer do segundo tempo, Pedro Raul entrou no lugar de Rayan e outras mexidas também aconteceram. Já na última parte, entraram o restante do elenco, inclusive os suspensos Robson e Jair, e o autor do gol, Gabriel Dias.

Na próxima quinta-feira, o Vasco enfrenta o Goiás, em São Januário, confronto direto para escapar da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino é o penúltimo lugar, com 6 pontos, enquanto o Esmeraldino é o 17º colocado, com 8 pontos.

