Vasco vence Botafogo no Nilton Santos pelo Campeonato Carioca Sub-20

Botafogo e Vasco se enfrentaram nesta sexta-feira (23), no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca Sub-20. O time da Colina venceu por 2 a 1, com gols de JP e Paixão. Kauan Maranhão foi o responsável por marcar pelo Alvinegro.

Por ter feito, uma campeonato melhor na primeira fase, o Vasco tem a vantagem do empate na partida de volta, no próximo dia 1, para avançar para a final. A partida ocorrerá em São Januário, mas pode mudar de local por conta da punição imposta pelo STJD.

Capitão e lateral-esquerdo do time da Colina, Julião falou um pouco sobre a vitória em cima do Botafogo:

– Um jogo bastante difícil, muito “truncado”. Tivemos um deslize no final do jogo, na qual eles empataram, mas a gente se manteve focado e voltamos no segundo tempo muito fortes e logo no começo do jogo conseguimos ampliar o placar. Mas não tem nada ganho, agora a gente vai decidir na nossa casa com a vantagem do empate ainda. Mas vamos trabalhar muito pra fazer uma bela partida e ganhar.

Confira a escalação dos times:

BOTAFOGO: Heitor; Ryan, Kawan (Diego Abreu 35’/2ºT), Serafim e Gregory (Ramon 30’/2ºT); Felipe Vieira, Kauê e Sapata; Bernardo Valim (Jhonnatha 19’/2ºT), Kauan Maranhão (Rhuan 35’/2ºT) e João Guilherme (Gilwagner 30’/2ºT) – Técnico: Thiago de Camillis.

VASCO: Pablo; Paulinho, Vitão, Roger e Julião, Marlon Santos, Lucas Eduardo (Matheus 35’/2ºT) e JP (Pereira 43’/2ºT); Leandrinho (Lukas 35’/2ºT), Juan (Léo Jacó 43’/2ºT) e Paixão – Técnico: Douglas Coelho.