Vasco tenta liberação de São Januário para mulheres e crianças na partida contra o Grêmio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 16:53 Compartilhe

O Vasco segue tentando a liberação de São Januário para a partida contra o Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (31), o Cruz-Maltino protocolou na Justiça do Rio documentos que comprovam que o estádio é seguro.

O clube requer a possibilidade de venda dos ingressos das próximas partidas a mulheres não ligadas a torcidas organizadas, crianças e pessoas de qualquer idade e gênero com deficiência visual, surdos, cadeirantes, autistas e outras portadoras de deficiências. O Vasco aposta todas as fichas nesta situação. Caso não consiga a liberação, por ora, o Cruz-Maltino não tem um “plano B” para estádio.

+ Renove o seu estoque de camisas do Gigante da Colina com o cupom LANCEFUT 10% OFF

Este assunto é tratado de forma técnica e engloba o Departamento de Futebol, mas também outras áreas do clube. Como exemplo, se for jogar no Nilton Santos, o gramado é sintético. Se for no Maracanã, vai precisar de uma liberação da dupla Fla-Flu, que mostra resistência em alugar o estádio para o Vasco. Por último, o Luso-Brasileiro poderia ser uma possibilidade. No entanto, a qualidade do gramado e a pouca capacidade de público afastam essa escolha.

No laudo, a especialista atestou que o estádio “tem todas as licenças exigidas para a operação segura de jogos de futebol”, bem como “o Plano de Ação para a partida do dia 22 de junho foi elaborado conforme a legistação vigente” e “a segurança particular contratada pelo clube logrou êxito na função”. Além disso, o Vasco argumentou que é sensata a decisão que permite o acesso de pessoas que não representam riscos à segurança.

+ Vasco encaminha acerto com Robert Rojas, mas River Plate faz exigência para liberar o zagueiro; entenda

O Vasco recebeu um pedido do “Criança Esperança” para que participasse da campanha deste ano e este é mais um argumento utilizado para a liberação de São Januário. A proposta contempla em usar a logo no uniforme de jogo na partida contra o Grêmio, a doação de R$ 1 a cada ingresso ao projeto e a transmissão da arte e mídias sociais no telão do estádio durante o jogo.

A proposta também foi feita a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e demais clubes da Série A do Brasileirão.

Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo (6), às 16h. A princípio, o confronto está marcado para São Januário.