Vasco tem trunfo para convencer Peñarol-URU e contratar Abel Hernández; entenda

O atacante uruguaio Abel Hernández gostou da proposta do Vasco e a negociação pode tomar um outro rumo. Apesar do Peñarol, do Uruguai, não querer liberar o centroavante, o jogador quer sair do clube.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, Abel Hernández pediu para sair do Peñarol. Isso se dá pelo fato do clube prometer que liberaria o atacante se chegasse uma nova proposta pelo atacante. Há dois meses atrás os uruguaios recusaram uma proposta do futebol chinês pelo jogador.

Como deve jogar o Vasco de Ramon Díaz? Confira as preferências táticas do treinador

Em paralelo a negociação por Abel Hernández, o Vasco também conversa com o Talleres-ARG para contratar o atacante Michael Santos. A proposta cruz-maltina ainda não está nos moldes que os argentinos desejam. No entanto, os clubes mantém contato constante e ambos esperam um desfecho positivo.

Abel Hernández é revelado pelo Central Espanõl, do Uruguai. O atacante também já jogou no Peñarol quando mais jovem. Após fez a carreira no futebol europeu, em clubes como Palermo-ITA, Hull City-ING e CSKA-RUS. Além disso, teve uma curta passagem no Al Ahli-SAU. No Brasil vestiu a camisa do Internacional e do Fluminense. Depois disso foi para o San Luis-MEX.

Nesta temporada, Abel Hernández fez 19 jogos com a camisa do Peñarol. Ao todo marcou nove gols. O atacante tem contrato com o clube uruguaio até dezembro deste ano.