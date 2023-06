Vasco tem São Januário como ‘plano A’ e confia na reversão de decisão que mantém estádio interditado; clube estuda possibilidades

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 18:35 Compartilhe

O Vasco tenta e quer manter o jogo contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (26), em São Januário. Ocorre que a Justiça do Rio interditou o estádio em razão dos trágicos episódios após a partida contra o Goiás. O clube vai interpor recurso para poder jogar na Colina História. A informação foi publicada primeiramente pelo “ge” e confirmada pelo Lance!.

Por um lado, o Vasco está confiante em que vai reverter a decisão do Tribunal. Judicialmente, o Cruz-Maltino vai tentar comprovar que São Januário pode receber eventos esportivos por meio de laudos técnicos.

Caso o clube a Justiça do Rio mantenha a interdição da Colina Histórica, o Vasco já tem em mente os “planos B” para entrar em campo na 12ª rodada do Brasileirão. São eles: Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo, e Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Esta informação foi publicada pelo “Superesportes” e confirmada por esta reportagem.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, o principal plano do Vasco é utilizar o Estádio Nilton Santos. Inclusive, o clube já entrou em contato com o Botafogo para discutir o assunto. Outra possibilidade é o Luso-Brasileiro.

PORTÕES SEGUEM FECHADOS

Neste sábado (24), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indeferiu um recurso do Vasco. Na sexta-feira (23), o presidente do órgão acatou o pedido da Procuradoria e determinou jogos com portões fechados, em São Januário, pelo prazo de 30 dias. Além disso, o Cruz-Maltino também não terá carga de ingressos como visitante.

RELEMBRE O QUE ACONTECEU APÓS O TÉRMINO DE VASCO X GOIÁS

O Vasco perdeu para o Goiás, por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, torcedores do Cruz-Maltino arremessaram objetos, rojões e sinalizadores em direção ao campo de São Januário.

Por outro lado, a Polícia Militar do Rio de Janeiro respondeu com tiros de bala de borracha, gás de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo. O caos tomou conta do estádio. Além disso, um policial também efetuou disparos com arma de fogo em direção aos torcedores que tentaram invadir o estádio – clique aqui para mais detalhes sobre a confusão.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco entra em campo para enfrentar o Cuiabá. O jogo será nesta segunda-feira (26), às 21h.