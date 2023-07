Vasco tem caminho livre para acertar com Abel Hernández; entenda

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 15:06 Compartilhe

O atacante Abel Hernández está livre para fechar com o Vasco. O jogador rescindiu o contrato com o Peñarol, já que contava com a promessa de liberação do clube uruguaio em caso de proposta.

O Lance! apurou que a proposta do Vasco agradou Abel Hernández, que pediu para sair do Peñarol. Há dois meses atrás, o clube uruguaio recusou uma proposta do futebol chinês.

Abel Hernández é revelado pelo Central Espanõl, do Uruguai e construiu grande parte da carreira foi no futebol europeu em clubes como Palermo-ITA, Hull City-ING e CSKA-RUS. Além disso, teve uma curta passagem no Al Ahli-SAU. O atacante já vestiu a camisa de dois clubes brasileiros: Internacional e Fluminense. Depois disso foi para o San Luis-MEX.

Em 2023, Abel Hernández esteve em campo em 19 jogos pelo Peñarol. Ao todo balançou a rede nove vezes.