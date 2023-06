Vasco sonha com Lanzini, mas realidade da contratação ainda está muito distante

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 16:54 Compartilhe

O Vasco mira alto na busca por reforços e tenta a contratação do meia Lanzini, de 30 anos, que está livre após o fim do contrato com o West Ham, da Inglaterra. No entanto, o sonho pelo argentino está longe de se tornar realidade.

O lado financeiro afasta o Vasco da briga, tendo em vista que o salário de Lanzini na Inglaterra está distante dos padrões oferecidos no Brasil. Para dificultar ainda mais a situação do Cruz-Maltino, clubes da Turquia, da Espanha e da Arábia Saudita manifestaram o interesse em contratar o meia argentino.

O Vasco fez contato com o estafe de Lanzini para entender os interesses esportivos e financeiros do jogador, que são muito altas. Por causa disso, o Cruz-Maltino não formalizou uma proposta, mas apresentou as suas possibilidades, como salários, luvas e premiações por metas de desempenho.

Como não há proposta formalizada de outros clubes, o Vasco segue monitorando a situação de Lanzini. A possibilidade de um retorno ao Brasil anima o argentino, que jogou no Fluminens nos anos de 2011 e 2012. No Tricolor, foi treinado por Abel Braga, que é o diretor técnico do Cruz-Maltino.

Um retorno ao River Plate, clube no qual Lanzini foi formado, não está descartado, porém é uma possibilidade que não agrada a esposa do jogador, Jennifer Reina. Pessoas próximas confirmaram a informação, apesar dela ter se manifestado em rede social, negando que não quer voltar para a Argentina e afirmando que vai apoiar a decisão do marido, seja ela qual for.

Lanzini passa férias nos Estados Unidos com a família. O meia argentino defendeu o West Ham desde 2015. Ao todo foram 226 jogos, 32 gols marcados e um título, o da Europa Conference League, conquistada nesta temporada.

