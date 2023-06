Vasco: sem torcida e sem estádio, mas com cinco motivos para acreditar na vitória sobre o Cuiabá 

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 12:11 Compartilhe

Apesar de encarar o Cuiabá, nesta segunda-feira (26), no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro) e sem o apoio de sua apaixonada torcida –devido à punição por conta da confusão em São Januário após a derrota para o Goiás-, o torcedor o Vasco da Gama tem motivos para acreditar que nesta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro vai voltar a vencer, algo que não acontece desde a estreia da equipe no torneio, no dia 15 de abril, diante do Atlético-MG.

Confira cinco motivos para acreditar na vitória do Gigante da Colina sobre o Dourado:



1. Ausência de torcida e a pressão reduzida



A torcida do Vasco, que tem demonstrado um apoio incondicional apesar os resultados negativos nos últimos anos, vem criticando o desempenho da equipe em partidas disputadas em casa. Apesar dos motivos para isso, como baixo rendimento, falta de posicionamento dos dirigentes e uma campanha terrível, os torcedores cruzmaltinos têm sido uma fonte de pressão para os jogadores em São Januário. A punição de jogar no estádio da Portuguesa-RJ de portões fechados pode ser vista como uma oportunidade para a equipe respirar e atuar de forma mais relaxada.



2. Histórico favorável contra o Cuiabá



Aqui a gente está olhando para o “copo meio cheio”, pois em apenas dois confrontos disputados com o Dourado o placar terminou em empate. O fato de nunca ter sido derrotado pelo adversário desta segunda pode trazer confiança aos jogadores e a esperança de encerrar o jejum vitórias.



3. Saída do técnico Maurício Barbieri



A troca de treinador geralmente proporciona uma mudança e um novo ânimo à equipe. A diretoria do Cruzmaltino espera que essa (tardia) decisão traga resultados positivos no duelo desta rodada, permitindo que o time alcance a vitória e fique a apenas três pontos de deixar a zona do rebaixamento.



4. Desempenho invicto do treinador interino na temporada



O Gigante da Colina será comandado por um treinador interino que se mantém invicto em suas partidas. À frente da equipe Sub-20 do Vasco, William Batista 14 vitórias e quatro empates em 18 jogos disputados nesta temporada. Além disso, seu time marcou 44 gols e sofreu apenas 12, números que se destacam em comparação ao desempenho da equipe profissional.



5.Retorno de Jair



Jair, um dos poucos destaques do elenco montado para esta temporada, esteve ausente na derrota para o Goiás. Com o seu retorno, a torcida espera um aumento na qualidade da saída de bola e uma maior intensidade na marcação. A presença do volante de 28 anos pode contribuir significativamente para um melhor desempenho do Vasco no confronto desta rodada.



Quer conferir se esses motivos vão colar? Então acompanhe pelo tempo real do Lance! O confronto entre Vasco da Gama e Cuiabá, nesta segunda-feira (26), a partir das 21h.