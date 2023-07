Vasco se acerta com Atlético-GO e encaminha o empréstimo de Jefferson, que chega ao Rio nesta quinta-feira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 13:31 Compartilhe

Vasco e Atlético-GO chegaram a um acordo e o lateral-esquerdo Jefferson vai vestir a camisa cruz-maltina. O jogador será emprestado pelo Dragão até o final de abril de 2024, com a opção de compra. O atleta chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira. A informação foi publicada primeiramente pelo “ge” e confirmada pelo Lance!.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, o pagamento do empréstimo é imediato. Vale lembrar que as dívidas são um problema no Vasco, que foi notificado pela Fifa, nesta segunda-feira, pelo não pagamento referente à transferência do lateral-direito Puma Rodríguez.

Jefferson chega para ser reserva imediato de Lucas Piton. Outra opção do elenco é Riquelme, que é cria da base do Vasco. Porém, o jogador não faz parte dos planos para esta temporada e foi liberado para procurar outro clube.

O Atlético-GO entra em campo nesta quarta-feira (19), contra o Mirassol, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jefferson ainda joga pelo time goiano nesta rodada.

Jefferson foi revelado pelo Goiás e tem 26 anos. Nesta temporada, o lateral-esquerdo fez 27 jogos e deu uma assistência.