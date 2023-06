Vasco repudia manifestações preconceituosas contra São Januário

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 21:22 Compartilhe

O Vasco repudiou as manifestações contra o Estádio de São Januário. O clube, como associação, considerou o discurso como preconceituoso.

Para o Vasco tentar estimular que o local não tem condições de receber jogos por estar numa área popular da cidade é desrespeitoso. O Cruz-Maltino ainda frisa que esta não foi a primeira vez que o caso ocorreu.

CONFIRA A NOTA DO VASCO NA ÍNTEGRA:

“O Club de Regatas Vasco da Gama vem a público repudiar de forma veemente as manifestações preconceituosas lançadas nos últimos dias contra nosso Estádio de São Januário.

Infelizmente não são as primeiras.

Tentar induzir que São Januário não tem condições de receber jogos de futebol por estar localizado numa área popular da cidade é um desrespeito com o Vasco da Gama e seus torcedores.

Nosso estádio é localizado, sim, na Barreira do Vasco, e também próximo ao Morro do Tuiutí e da comunidade do Arará. Estamos enraizados numa área popular da Zona Norte do Rio de Janeiro e isso é motivo de orgulho para as vascaínas e vascaínos.

Condicionar uma área popular, uma comunidade ou uma favela, a atos de violência ou degradação moral é absolutamente inaceitável.

Nos fazem lembrar do tempo em que certas ligas esportivas proibiam negros e brancos de baixa condição social de jogarem o futebol, porque na visão dos dirigentes dessas associações, essas pessoas, de forma natural, não teriam condições morais de praticar esse esporte.

Nosso estádio é fruto da luta contra o racismo e o preconceito social no futebol. Ele foi construído com o trabalho, suor e dinheiro dos vascaínos e, há quase 100 anos, recebe torcedores em segurança e perfeita integração com seu entorno.

A Casa do Povo fica na Barreira do Vasco.”