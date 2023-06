Vasco reforça desejo por Lanzini e formaliza proposta pelo meia argentino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 18:45 Compartilhe

O Vasco reforçou o interesse pelo meia Manuel Lanzini, que está livre no mercado após deixar o West Ham, da Inglaterra. A negociação é complicada, mas o jogador é o sonho para vestir a camisa 10 do Cruz-Maltino.

Lanzini em mãos a proposta do Vasco, que não tem um prazo para resposta. Vale destacar que o meia argentino está em lua de mel na Disney, fator que dificulta ainda mais a comunicação e a negociação.

Internamente, o Vasco acredita que fez uma boa proposta para contar com Manuel Lanzini. No entanto, o clube tem outros planos para vestir a camisa 10, caso as negociações não avancem.

Em entrevista coletiva, o diretor do Vasco, Paulo Bracks revelou que estava “negociando com um jogador que não pode ter seu nome vazado”. Segundo informações apuradas pela reportagem do Lance!, o argentino Manuel Lanzini era este nome.

O argentino já passou pelo futebol brasileiro. Entre 2011 e 2012, Lanzini defendeu o Fluminense.

