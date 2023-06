Vasco realiza parceria com a Polícia Civil para promover conscientização sobre a violência contra a mulher

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 19:30 Compartilhe

O Vasco vem realizando nos últimos meses, em parceria com a Secretaria de Estado de Polícia Civil – SEPOL, através do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher – DGPAM, a capacitação dos vigilantes que atuam na segurança dos jogos em São Januário. O treinamento é uma das atividades que compõem o Projeto Nós Por Elas – Segurança, lançado em 09 de março deste ano, cujo objetivo é reforçar as medidas de segurança, promover a conscientização sobre a violência contra a mulher e implementar um protocolo de acolhimento e atuação especializada em casos de violência nos jogos.

A capacitação explica quais são as violências de gênero e como identificá-las, com foco nos jogos de futebol, as previsões da Lei Maria da Penha e como realizar o atendimento às mulheres vítimas deste tipo de violência. Os vigilantes compreenderam, ainda, o protocolo de prevenção e atuação elaborado pelo Vasco, que conta com atendimento especializado às mulheres, com uma policial da Delegacia da Mulher sempre presente no Juizado Especial do Torcedor, tanto para atender as demandas de violência, quanto para conversar e esclarecer dúvidas sobre o tema.

– Diversos departamentos do Vasco da Gama criaram o projeto, com a missão de ouvir as demandas sobre segurança das torcedoras, protagonistas nessa ação. O Departamento Jurídico e de Compliance, responsável pela Ouvidoria, receberá os relatos e irá propor, em parceria com a Segurança e Operação de Jogos, medidas para aprimorar a segurança das torcedoras em dias de jogos, além implementar ações educativas sobre direitos, fomentando, ainda mais, a presença feminina em nosso Caldeirão – explica Clarissa Arteiro, Coordenadora de Compliance de Vasco.

A Polícia Civil também comentou a parceria feita com o Vasco. Para a delegada Bárbara Lomba o projeto é um passo fundamental das instituições.

– Iniciamos a capacitação das agentes que atuarão no estádio e esperamos que todas as torcedoras e profissionais envolvidas com o esporte já possam sentir e constatar o clima mais acolhedor e seguro nos jogos”, diz a delegada Bárbara Lomba. E completou:

– A Polícia Civil firmou essa importante parceria com o Vasco por entender que o projeto é um passo importante das instituições envolvidas na direção da erradicação da violência de gênero e da garantia efetiva dos direitos.

E MAIS: