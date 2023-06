Vasco quer Medel: saiba mais sobre o volante e capitão da seleção do Chile

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 15:36 Compartilhe

Nas últimas semanas, o Vasco começou a negociar a contratação do volante Medel, que está livre no mercado após quatro temporadas jogando no Bologna. O clube carioca ofereceu um contrato de 18 meses para o chileno, que atuaria em posições carentes no elenco. Paulo Bracks está responsável pela negociação com a permissão da 777 Partners. O Boca Juniors também se mostra interessado na contratação de Gary Medel.

O chileno de 35 anos teve uma carreira estável na Europa, tendo passagem pelo Sevilla, Cardiff City, Besiktas, Bologna e pelo Inter de Milão, onde atuou por mais tempo. Jogou também como titular no Boca Juniors por uma temporada e meia, marcando nove gols pelo time.

+ Vasco mira a contratação de Medel, titular da seleção do Chile

Gary Medel atua desde 2007 pela Seleção Chilena, fazendo parte da geração de ouro e já tendo conquistado o bicampeonato da Copa América em 2015 e 2016. Gary acumula mais de 150 jogos pela seleção e também participou das Copas do Mundo em 2010 e 2014.

Atuando como volante e zagueiro, é conhecido pelo estilo de jogo de combate e determinação em campo, demonstrando sempre muita energia e esforço. Foram destas características que Medel ganhou o apelido de “pitbull”.

– Agora está fisicamente apto, depois de recuperado, mas acabou por ser reserva no Bologna. Na Seleção Nacional continua a ser titular, tanto como defesa central, tanto como volante, e geralmente é mais sólido na defesa. Se ele está bem fisicamente, ele sempre responde, o problema é que nos últimos anos ele tem tido problemas físicos constantemente. Já passaram 7 anos e isso mostra, mas, como disse, estar fisicamente apto é sempre uma contribuição, pelo timing e pelo bom senso de colocação – revela o jornalista Juan Ignacio Gardella, para o El Grafico, em papo com o L!.

Com a janela de transferência abrindo no próximo dia 3, o interesse do Vasco é visto de forma boa pelo jogador, que deseja voltar à América do Sul e anseia jogar uma liga competitiva.

