Vasco perde para o Goiás no Brasileirão; veja o resultado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 21:59 Compartilhe

O Vasco perdeu para o Goiás, nesta quinta-feira (22), por 1 a 0, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. O único gol do jogo foi marcado por Morelli.

Com o resultado, o Vasco permanece na penúltima colocação da competição, com seis pontos. Já o Goiás vai a 11 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento. O Esmeraldino é o primeiro time dentro do -4.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Cinco lances que marcaram a partida

> !DA EUFORIA AO CAOS! Desde o apito inicial, o apoio incondicional deu o tom da torcida do Vasco na arquibancada de São Januário. Ao final do jogo os vascaínos hostilizaram Barbieri e a diretoria da SAF

> !VAR EM AÇÃO! A arbitragem anulou os gols de Vasco e Goiás, ambos por posição irregular

> !TIME AZARADO! O Goiás balançou a rede na primeira vez que chegou ao gol do Vasco.

> !FALHA BISONHA! Léo Jardim pulou atrasado e, com isso, o Goiás marcou o único gol da partida

> !SUBSTITUIÇÕES ESTRANHAS! Maurício Barbieri mexeu no time para ver se recuperava o ímpeto, mas piorou o desempenho do time

Como foi o primeiro tempo?

O Vasco conseguiu imprimir e manter o forte ritmo e intensidade. A equipe comandada por Maurício Barbieri abriu o placar, mas o VAR anulou. Andrey Santos estava em posição irregular. Na única chance que o Goiás foi ao gol de Léo Jardim balançou a rede, só que Lucas Halter também estava impedido.

E a etapa final?

O tempo foi inimigo do Vasco durante toda a segunda etapa. A cada minuto que passava, o clima ficava mais tenso em São Januário. A equipe comandada por Maurício Barbieri pouco criou. Além disso, o treinador promoveu substituições equivocadas, que pioraram o desempenho do time. Ao final, o Goiás abriu o placar graças a uma falha de Léo Jardim.

+ Clique aqui e confira mais detalhes da partida

Os números da partida

O que vem por aí?

Na próxima segunda-feira (26), o Vasco encara o Cuiaba em São Januário. Enquanto o viaja até Bragança Paulista, onde vai enfrentar o Red Bull Bragantino no Estádio Nabizão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023 – 11ª rodada

Vasco 0 x 1 Goiás

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 22 de junho

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Árbitro de vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Cartões amarelos: Andrey Santos e Mateus Carvalho (VAS); Apodi, Morelli e Willian Oliveira (GOI);

Cartões vermelhos: –

GOLS: Morelli (27′ do 2ºT)

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Figueiredo – 32′ do 2ºT), Miranda (Luca Orellano – 32′ do 2ºT), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho (Erick Marcus – 24′ do 2ºT), Andrey Santos e Marlon Gomes (Pedro Raul – 13′ do 2ºT); Alex Teixeira e Rayan (Gabriel Pec – 23′ do 2ºT).

Técnico: Maurício Barbieri

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo (Sidmar – 43′ do 2ºT), Morelli (Matheusinho – 35′ do 2ºT) e Julián Palacios (Guilherme Marques – 35′ do 2ºT); Diego Gonçalves (Lucão 20′ do 2ºT) e Matheus Peixoto (Apodi – 19′ do 2ºT).

Técnico: Leandro Campos