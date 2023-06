Vasco: Pedro Raul e Capasso treinam e devem jogar contra o Botafogo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 21:32 Compartilhe

O treino do Vasco desta terça-feira ficou marcado por novidades. A começar pela participação de Serginho, reforço anunciado nesta manhã. O atacante participou da atividade no campo com os jogadores que não foram titulares na vitória sobre o Cuiabá. Vale destacar que o jogador não vai poder estrear contra o Botafogo, no domingo (2), já que a janela de transferências abre um dia depois.

Além da presença de Serginho, Capasso e Pedro Raul também participaram da atividade sem restrições. O zagueiro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na partida contra o Internacional e desfalcou o Vasco nos jogos contra Goiás e Cuiabá. Já o atacante não foi relacionado na última segunda-feira por causa de dores na coxa esquerda e no quadril.

A tendência é de que ambos estejam à disposição no clássico com o Botafogo. Já Gabriel Pec vai desfalcar o Vasco. O atacante cumpre suspensão devido ao terceiro cartão amarelo.