Vasco oficializa contratação do atacante Serginho

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 12:12 Compartilhe

O Vasco anunciou, na manhã desta terça-feira, a contratação do atacante Serginho, de 28 anos,. Revelado pelas categorias de base do Vitória, o atleta passou por diversos clubes do leste europeu e chega após o fim do seu contrato com o Giresunspor, da Turquia, para vestir a camisa 70 do Cruz-Maltino.

Na última segunda-feira, o atleta esteve presente no Estádio Luso-Brasileiro para prestigiar a vitória do Gigante da Colina sobre o Cuiabá por 1 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sua estreia, porém, só poderá ser feita a partir da próxima segunda (3), quando a janela internacional de transferências abre oficialmente.

Em 95 jogos pela equipe turca, Serginho anotou 10 gols e 19 assistências. Antes, teve passagens por Hajvalia (KOS), Skënderbeu (ALB), Laçi (ALB), Rabotnicki (MAC) e Shkupi (MAC). Pelo Giresunspor, na última temporada, registrou seis passes para gol e três tentos em 29 partidas.

– Muito feliz de estar aqui vestindo esta camisa. Sei do peso dela e da pressão, mas tenho certeza de que vai dar tudo certo – afirmou o jogador em vídeo, através das redes sociais do clube.

✅???? Seja muito bem-vindo ao Vasco da Gama, Serginho!#VascoDaGama pic.twitter.com/vrLj8RFFAB — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 27, 2023

+ Conheça o atacante Serginho: carreira, características e números do atleta

Além do atacante, o Vasco também em processo de negociação com o zagueiro Maicon, que encerrou seu ciclo no Santos e também esteve presente no jogo do Brasileirão. O defensor perdeu espaço no Peixe após atuar em 42 partidas, dando duas assistências.