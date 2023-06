Vasco oficializa a saída de Maurício Barbieri e confirma interino contra o Cuiabá

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 14:41 Compartilhe

O Vasco oficializou, na tarde desta sexta-feira (23), a saída do treinador Maurício Barbieri. O clube também confirmou William Batista, técnico da equipe sub-20, como o comandante no duelo contra o Cuiabá, em São Januário, na próxima segunda-feira (26). Conforme publicado pelo Lance! após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, também foram dispensados o auxiliar técnico Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo.

O Cruz-Maltino trata com cautela a escolha do novo treinador, mas pretende apostar em um nome experiente. Escolhido para assumir a função temporariamente, William Batista faz grande trabalho na equipe de base, acumulando 11 vitórias e quatro empates desde que chegou ao clube. Nesta sexta-feira, às 15h, ele comandará o time sub-20 no clássico com o Botafogo, válido pela semifinal do Campeonato Carioca da categoria.

Maurício Barbieri não resistiu ao péssimo início de Campeonato Brasileiro: depois de vencer na partida de estreia, contra o Atlético-MG, foram dez jogos sem vitória. O Vasco amarga a zona de rebaixamento desde a 7ª rodada do Brasileirão.

Durante a passagem pelo Vasco, Maurício Barbieri comandou a equipe em 24 jogos. Ao todo foram nove vitórias, quatro empates e 11 derrotas. O Cruz-Maltino marcou 36 gols e sofreu 31 no período.

Veja abaixo o comunicado do Vasco na íntegra.

“O Vasco da Gama informa o desligamento do treinador da equipe de futebol profissional, Maurício Barbieri. Além de Barbieri, deixam o clube o auxiliar técnico Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência de suas trajetórias. Com suporte do diretor técnico Abel Braga, o técnico William Batista, atual treinador do Sub-20 cruz-maltino, assume a equipe profissional de forma interina.”