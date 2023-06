Vasco oficializa a contratação do zagueiro Maicon, ex-Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 11:55 Compartilhe

O Vasco anunciou a contratação do zagueiro Maicon, de 34 anos. O jogador estava livre após rescindir com o Santos, clube que defendeu desde o ano passado. O contrato com o Cruz-Maltino é válido até o final do ano.

A contratação de Maicon visa dar experiência ao elenco do Vasco, que tem uma das menores médias de idade do Campeonato Brasileiro. Para a posição, o Cruz-Maltino conta também com Léo, Robson, Capasso, Miranda, Zé Vitor e Lyncon. O zagueiro é o segundo reforço para a próxima janela de transferências, que abre na próxima segunda-feira. O primeiro foi o atacante Serginho.

Nascido em Barreto, São Paulo, Maicon iniciou a carreira no Cruzeiro e foi emprestado para a Cabofriense antes de seguir carreira na Europa. Por lá, defendeu o Nacional e o Porto, em Portugal, e o Galatasaray, da Turquia. No exterior também jogou no Al Nassr, da Arábia Saudita. No Brasil ficou conhecido quando vestiu a camisa do São Paulo, nos anos de 2016 e 2017.

FICHA DO NOVO REFORÇO DO VASCO

Nome completo: Maicon Pereira Roque

Apelido: Maicon

Contrato: dezembro de 2023

Data de Nascimento: 14/09/1988

Local de Nascimento: Barretos (SP)

Posição: Zagueiro

Clubes: Cruzeiro, Cabofriense, CD Nacional (POR), FC Porto (POR), São Paulo, Galatasaray (TUR), Al Nassr FC (SAU) e Santos