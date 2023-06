Vasco negocia contratação de Maicon, zagueiro do Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 19:26 Compartilhe

Além do zagueiro Lyanco, o Vasco fez a proposta para mais um nome do sistema defensivo. Trata-se de Maicon, zagueiro que tem a rescisão encaminhada com o Santos.

A possível chegada de um não anularia a vinda do outro. Até porque a partir do momento que Maicon rescindir com o Santos, o zagueiro será uma contratação sem custos aos cofres cruz-maltinos.

O setor defensivo do Vasco não vai passar batido e também vai ser reforçado nesta janela de transferências. A diretoria sabe das carências e entende que tem que trazer mais experiência para o grupo.

Maicon tem 34 anos e não está recebendo oportunidades com o técnico Odair Hellmann. Inclusive, só entrou em campo uma única vez nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta segunda-feira, o Lance! noticiou que Maicon se despediu dos companheiros e da comissão técnica do Santos. Além disso, os representantes do zagueiro adotam cautalea sobre o andamento da rescisão e das negociações com o Vasco. Pelo lado do clube a saída não deve ser dificultada.

No Santos desde março de 2022, Maicon tem 42 partidas, duas assistências e nenhum gol marcado. Neste ano, o zagueiro participou de 14 jogos: 10 pelo Paulistão, dois pela Sul-Americana, um pela Copa do Brasil e um pelo Brasileirão.

