Vasco negocia com volante titular do Sevilla e campeão da Europa League

A busca por um primeiro volante, posição carente no Vasco desde o início da temporada, parece estar chegando ao fim. O clube está em negociação avançada com o volante Fernando, do Sevilla. O jogador tem contrato até 30 de junho do ano que vem, mas está disposto a retornar ao Brasil. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

A proposta do Vasco agradou Fernando, principalmente pelo projeto esportivo. O volante se sentiu motivado em ser um dos pilares de um time que está em construção. O jogador acabou de conquistar a Europa League com o Sevilla. Esse foi o seu terceiro título nesta competição, dois com o time espanhol, um com o Porto.

A mentalidade vencedora e a experiência internacional tornam a contratação de Fernando como prioridade no Vasco. Além de Sevilla e Porto, o volante defendeu o Manchester City e o Galatasaray, sempre como titular e sendo campeão. Na temporada passada foram 36 jogos, sete apenas saindo do banco de reservas.

No Brasil, Fernando atuou apenas no Vila Nova-GO, clube que o revelou e defendeu até 2007. Além do volante, o Vasco pretende contratar um zagueiro e um meia de criação. O Cruz-Maltino fez proposta por Lyanco, do Southampton, e ainda aguarda resposta do clube inglês. Já Lanzini é tratado como um sonho distante, mas não impossível.

