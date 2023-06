Vasco mira reforços, mas também pensa em negociar jogadores; confira quem pode sair na próxima janela

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 7:00 Compartilhe

A próxima janela de transferências, que abre no dia 3 de julho, não será usada pelo Vasco apenas para contratações. O clube também vai aproveitar a oportunidade para enxugar o elenco, negociando jogadores que não estão nos planos da comissão técnica.

A começar pelo atacante Vinícius Paiva, de 22 anos. O jogador disputou apenas três jogos em 2023, o último na goleada sobre o Trem, pela Copa do Brasil, no dia 23 de fevereiro. O mês também marca a última vez que Vinícius foi relacionado, na vitória sobre o Boavista, no dia 27.

Com contrato até dezembro de 2024, a tendência é de que Vinícius seja emprestado. No início do ano, o atacante recebeu sondagens da Chapecoense e do Ituano, clube no qual se destacou na Série B do ano passado. O Ludogorets, da Bulgária, fez proposta pelo jogador, mas a oferta não agradou o Vasco.

Outro atacante que não está nos planos do Vasco é Zé Santos. O jogador retorna ao clube após o fim do empréstimo ao Feirende, de Portugal. Na segunda divisão do país lusitano, Zé Santos disputou 13 jogos, cinco como titular, e marcou dois gols. O estafe do atacante está ciente que o Cruz-Maltino não conta com ele e já procura um novo clube para o jogador.

Jogadores com minutagem dentro do elenco também devem ser negociados. É o caso de Miranda, que tem contrato até 31 de julho do ano que vem. O zagueiro perdeu espaço para o jovem Lyncon e deve ser emprestado caso tenha proposta. O Vacso inclusive se movimenta para a contratação de um jogador para atuar pelo lado direito da zaga.

Galarza é outro que foi titular em alguns jogos do Vasco e também pode ser negociado. Apesar das atuações irregulares, o volante é valorizado na América do Sul, sendo constantemente convocado pela seleção do Paraguai e despertando o interesse de alguns clubes de países vizinhos. O Cruz-Maltino vê com bons olhos uma saída, tendo em vista que o jogador ocupa uma vaga de estrangeiro.

O atacante Eguinaldo é mais um que pode ser negociado. O jogador perdeu espaço para Erick Marcus e a tendência é de que perca ainda mais com a ascenção de Rayan. Eguinaldo chegou a receber consultas de clubes brasileiros, dentre eles o Santos. No entanto, o Vasco também recebeu sondagens de times europeus e a ideia é esperar alguma proposta do exterior.

SAÍDAS FORÇADAS

No final do mês, o Vasco já vai ter que se despedir do volante Andrey Santos. O cria está emprestado pelo Chelsea até o dia 30 e não há possibilidade de extensão do vínculo, tanto que o jogador retirou o visto para participar da pré-temporada do clube inglês nos Estados Unidos.

O lateral-esquerdo Paulo Victor também está emprestado até o final do mês, mas o seu futuro ainda é incerto. O Vasco deseja renovar o vínculo, mas o Internacional não está disposto a aceitar um novo empréstimo sem que tenha uma compensação financeira. O Cruz-Maltino não está disposto a pagar e dessa forma a tendência é de que o jogador retorne ao Colorado.

