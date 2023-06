Vasco mira a contratação de Medel, titular da seleção do Chile

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 18:33 Compartilhe

Ativo no mercado, o Vasco busca reforços experientes e o nome da vez é o do chileno Gary Medel, de 35 anos. O jogador está livre para fechar com um novo clube após o término do contrato com o Bologna, da Itália. O interesse na contratação de Medel foi noticiado primeiro pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmado pelo Lance!.

A reportagem apurou que as conversas começaram na semana passada. O Vasco ofereceu um contrato até dezembro de 2024 e Medel se animou com a possibilidade, já que ainda almeja disputar uma liga competitiva, como é o caso do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Boca Juniors, clube no qual o chileno defendeu, também analisa a contratação do jogador.

O Vasco enxerga em Medel uma boa oportunidade de reforçar o elenco. Além da polivalência, podendo jogar como volante e zagueiro, duas posições carentes, o chileno agrega por sua experiência e mentalidade vencedora. Maicon, Fernando, Lyanco e Lanzini também estão com propostas nas mãos.

Medel faz parte da geração de ouro do Chile, que conquistou o bicampeonato da Copa América (2015 e 2016). O volante também disputou duas Copas do Mundo (2010 e 2014) e soma passagens em times importantes como Universidad Católica, Boca Juniors, Sevilla, Inter de Milão, Besiktas e Bologna, clube que defendeu nas últimas quatro temporadas.

