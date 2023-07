Vasco lança novo primeiro uniforme para 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 15:50 Compartilhe

O Vasco lançou, nesta quarta-feira (19), o novo primeiro uniforme para esta temporada. A estreia da camisa será neste domingo (23), contra o Athletico-PR, em São Januário, pelo Brasileirão.

Da mesma forma que o segundo uniforme, a primeira camisa contém a frase “Que Honra Ser” na nuca. Além disso, também conta com uma etiqueta na barra em homenagem ao aniversário do Cruz-Maltino.

Por ser o estado que possui o sócio-torcedor off-Rio mais antigo, o Amazonas foi o escolhido para receber o ensaio, realizado no famoso Atelier Cláudio Andrade, em Manaus, e às margens dos rios Ariaú e Negro, nas embarcações do Amazônia Jungle Hotel, no coração da Floresta Amazônica. Os modelos da campanha foram manauaras que cultivam no peito uma paixão pelo Vasco.

Que Honra Ser de Norte a Sul destes Brasis.

Que Honra ser VASCO!

Nova Camisa I 2023 ???? #QueHonraSer #VascoDaGama pic.twitter.com/twCfxUDUtk — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 19, 2023

O novo uniforme do Vasco estará disponível a partir desta quinta-feira, em todas as lojas oficiais.