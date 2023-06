Vasco lança nova camisa em homenagem ao Orgulho LGBTQIAPN+

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 9:58 Compartilhe

O Vasco anunciou, na última quarta-feira, o lançamento da nova camisa em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Através do slogan “Love is Love” – “amor é amor”, em inglês -, a camisa preta contém a faixa nas cores do arco-íris, diferente da última versão, que realizou o apoio à causa através do uniforme branco. Este é o terceiro ano seguido que o clube realiza a homenagem.

Citando o centenário dos Camisas Negras, o Vasco reafirmou seu posicionamento contra ações de homofobia, transfobia e qualquer tipo de preconceito contra a comunidade. Os lucros serão revertidos para a Casa Nem, uma das mais importantes casas de acolhimento e resistência do público LGBTQIAPN+.

– Pelo terceiro ano consecutivo tivemos a oportunidade de participar junto ao Vasco da campanha em apoio ao mês do orgulho LGBTQIAPN+. E nos enche de alegria olhar para a nossa trajetória e saber que nunca estivemos sozinhos. A Vasco LGBT tem só 3 anos de existência e desde o primeiro momento fomos acolhidos, apoiados e ouvidos pelo nosso Gigante. O Vasco segue cumprindo seu papel social de extrema importância na sociedade e no futebol, e em 2023 não foi diferente, mais um ano reafirmando que vamos promover a mudança e a conscientização. Sabemos que o mundo não muda de um ano pro outro e é por isso que a firmeza do Vasco em marcar opinião é tão importante – afirmou Beatriz Abreu, uma das fundadoras do coletivo Vasco LGBT.

Além da faixa diagonal característica do Gigante da Colina estar nas cores do arco-íris, detalhes da manga também farão referência ao símbolo, junto com o emblema da Kappa, fornecedora dos uniformes. A camisa já está disponível nas lojas oficiais do Vasco.