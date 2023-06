Vasco: Justiça interdita São Januário; clube ainda não foi citado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 23:21 Compartilhe

A Justiça do Rio acatou o pedido do Ministério Público e determinou a interdição de São Januário. A decisão liminar foi motivada pela confusão no estádio, após a derrota do Vasco para o Goiás, na última quinta-feira. Os torcedores atiraram bombas no gramado, invadiram camarotes e entraram em conflito com policiais militares. A informação foi publicada primeiro pelo ge.

Na decisão, o juiz Bruno Arthur Mazza, do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, determinou que o estádio está proibido de receber qualquer jogo “até que reste comprovada a presença das condições necessárias por meio de laudos técnicos atualizados dos órgãos estatais e do Perito do Juízo”.

+ Confusão em São Januário: bastidores do caos que marcou a derrota do Vasco para o Goiás

A interdição passa a valer a partir desta sexta-feira. Portanto, o Vasco não poderá mandar o jogo contra o Cuiabá, na segunda-feira. Entretanto, no site da CBF, a partida está mantida no estádio. O clube ainda não foi citado pela Justiça.

O STJD já tinha punido o Vasco nesta sexta-feira, proibindo torcedores do clube em jogos como mandante e visitante.