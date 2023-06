Vasco faz treino aberto à imprensa; confira os bastidores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 18:00 Compartilhe

Para iniciar a semana que será marcada pela retomada do Brasileirão, o Vasco abriu São Januário para a imprensa. Na tarde desta segunda-feira, a equipe comandada por Maurício Barbieri treinou na Colina Histórica. A ideia desta novidade foi para aumentar a conexão do grupo com o estádio.

Os jornalistas só puderam acompanhar 40 minutos dos trabalhos. No treinamento foi possível observar como o técnico do Vasco arma e prepara o time para as partidas. Inclusive, um esboço do time titular.

Antes de entrarem em campo, o elenco visitou o “Espaço Experiência em São Januário”. A ideia foi para mostrar aos jogadores, o que de fato é o Vasco, o peso do clube que estão e dar uma injeção de ânimo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO PARA ENCARAR O GOIÁS:

Léo Jardim; Figueiredo, Lyncon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Andrey Santos e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Rayan.

O Vasco conta com algumas ausências para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Robson e Jair receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora. Já o zagueiro Manuel Capasso não deve atuar mais este mês em razão de uma lesão. O argentino treinou separadamente do restante do grupo, deu algumas voltas no gramado e depois foi para a academia. Além disso, o lateral-direito Puma Rodríguez está com a seleção do Uruguai por conta da Data Fifa. O uruguaio não estará apto por conta do desgaste.Manuel Capasso e De Lucca fizeram treinos na academia (Montagem – Matheus Guimarães/LANCE!)

Nos casos mais graves, o volante Barros foi ao campo de chinelo. A cria da base se recupera de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo. De Lucca sequer foi a campo e só fez trabalhos na academia. Por outro lado, o lateral-direito Paulo Henrique não esteve em São Januário. O jogador se recupera de um quadro viral.

A alta cúpula da SAF do Vasco, o CEO Luiz Mello e o diretor de futebol, Paulo Bracks, também marcou presença em São Januário.

Em contato com a história do Vasco da Gama, elenco visita o Espaço Experiência em São Januário

O Vasco enfrenta o Goiás nesta quinta-feira. O jogo será ás 20h, em São Januário.

