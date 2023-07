Vasco faz proposta por Abel Hernández, do Peñarol-URU, mas clube uruguaio trava negociação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 13:00 Compartilhe

Faltando apenas 15 dias para fechar a janela de transferências, o Vasco segue sem um substituto para Pedro Raul, que está de saída para o Toluca, do México. O Departamento de Futebol corre contra o tempo atrás de um novo camisa 9. O nome da vez é o do atacante Abel Hernández, do Peñarol, do Uruguai. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal uruguaio “El País” e confirmada pelo Lance!.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, o Vasco propôs um contrato até o final deste ano para Abel Hernández, com a possibilidade de renovação caso metas sejam atingidas. Uma delas é a titularidade em 50% dos jogos do Cruz-Maltino até a temporada terminar. O atacante tem 48 horas para responder a oferta.

+ Confiança, intensidade e cobrança definem a primeira semana de Ramon Díaz no Vasco

A reportagem do Lance! também apurou que o Peñarol não tem a intenção de liberar Abel Hernández, que tem um vínculo até o final de dezembro de 2023. Os uruguaios querem que o atacante cumpra o contrato até o final.

Abel Hernández já atuou no futebol brasileiro e trabalhou com dirigentes do Vasco. Em 2020, o atacante foi comandado pelo Diretor Técnico, Abel Braga, que na época era treinador do Internacional. Em relação ao Diretor Executivo, Paulo Bracks, o contato foi no início de 2021.

+ Com Pedro Raul de saída, Vasco busca opções no mercado e tem alternativas caseiras para substituir o atacante

Abel Hernández é revelado pelo Central Espanõl, do Uruguai. O atacante também já jogou no Peñarol quando mais novo. Após consolidou a carreira no futebol europeu, em clubes como Palermo-ITA, Hull City-ING e CSKA-RUS. Além disso, teve uma curta passagem no Al Ahli-SAU. No Brasil também vestiu a camisa do Fluminense. Depois disso foi para o San Luis-MEX.

Nesta temporada, Abel Hernández fez 19 jogos com a camisa do Peñarol. Ao todo marcou nove gols.