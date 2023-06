Vasco faz contato por treinadores estrangeiros, mas adota cautela na escolha; Rogério Ceni também é cotado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 18:25 Compartilhe

A vitória sobre o Cuiabá amenizou um pouco a pressão sobre o Vasco, que terá uma semana mais leve de trabalho depois de encerrar a sequência de 10 jogos sem vencer, o pior jejum de sua história no Campeonato Brasileiro. Os próximos dias serão determinantes para a sequência da temporada, já que o time está sem treinador a poucos dias da abertura da janela de transferências.

A diretoria quer definir o novo técnico até o final da semana, mas trabalha com cautela. Ainda não há um nome de consenso. O Vasco vem analisando treinadores estrangeiros e chegou a fazer contato com o português Vasco Seabra e o uruguaio Diego Alonso, que foram oferecidos por intermediários, mas as conversas não foram retomadas. Ambos estão sem clube. Caso opte por um profissional brasileiro, Rogério Ceni é quem está mais cotado.

Diante desse cenário, o Vasco será comandado pelo técnico interino William Batista, no clássico com o Botafogo, no próximo domingo, no Nilton Santos. O treinador estreou com vitória no profissional e se manteve invicto desde que chegou ao Cruz-Maltino. Em 15 jogos à frente do time sub-20, foram 11 vitórias e 4 empates.

William Batista conta com a moral e a confiança do diretor de futebol Paulo Bracks, um dos entusiastas para que o treinador fosse o interino após a demissão de Maurício Barbieri. Emílio Faro, que fazia parte da comissão técnica permanente desde o ano passado, foi desligado oficialmente nesta terça-feira.