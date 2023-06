Vasco: executivo da 777 Partners se posiciona sobre possíveis problemas internos na diretoria da SAF

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 15:38 Compartilhe

O Diretor Esportivo da 777 Partners, Johannes Spors, negou que o CEO Luiz Mello pediu mudanças no departamento de futebol do Vasco. Em posicionamento oficial, o executivo afirmou que mudanças na direção do futebol não foram assuntos da reunião.

A declaração de Johannes vem após uma noticia de que o executivo se posicionou sobre problemas internos da diretoria do Vasco.

CONFIRA O POSICIONAMENTO DE JOHANNES SPORS NA ÍNTEGRA:

– Estive presente na reunião mencionada em sua totalidade e a alteração na direção de futebol não foi tema em nenhum momento. Assim como jamais conversei sobre assuntos diretivos de futebol com o CEO Luiz Mello – afirmou Johannes.

A péssima sequência no Brasileirão fez o Vasco demitir o técnico Maurício Barbieri. Com isso, Johannes Spors não tem data para voltar à Europa. O executivo ficará no Brasil para definir o novo treinador e agilizar as contratações.