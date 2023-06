Vasco entra em campo contra o Cuiabá em busca da recuperação e da primeira vitória como mandante no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O Vasco entra em campo, nesta segunda-feira (26), na primeira partida após a demissão de Maurício Barbieri. O técnico não resistiu à derrota para o Goiás. Com isso, William Batista, do sub-20, vai comandar a equipe de maneira interina.

Mas o desafio de William vai muito além de estar na beira do campo. O técnico da base do Vasco tem a missão de recuperar a confiança do grupo para sair deste delicado momento. Atualmente, o Cruz-Maltino é o penúltimo colocado do Brasileirão e não tem chance de escapar da zona de rebaixamento nesta rodada.

O Vasco ainda não venceu como mandante nesta edição do Campeonato Brasileiro. Dos cinco jogos disputados, o Cruz-Maltino perdeu quatro e empatou um.

Além disso, das quatro derrotas, o três foram em São Januário, que está interditado em razão dos episódios no pós-jogo de quinta-feira (22), quando o Vasco perdeu para o Goiás. Os outros dois confrontos foram no Maracanã.

Vale lembrar que por conta do ocorrido, o Vasco também joga com os portões fechados. O clube está punido por 30 dias até o caso ir a julgamento.

A bola vai rolar para Vasco e Cuiabá às 20h, no Estádio Luso-Brasileiro. O jogo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão.