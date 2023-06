Vasco encerra longo jejum sem vitórias, o maior de sua história no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Com a vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, o Vasco encerrou um longo jejum sem vitórias. A sequência negativa foi a maior do Cruz-Maltino na história do clube no Brasileirão.

Em todas as vezes que o Vasco disputou o Campeonato Brasileiro, o clube nunca tinha alcançado a marca de 10 jogos sem vencer. Neste período negativo foram sete derrotas e três empates.

Mesmo com o resultado, o Vasco continuou na zona de rebaixamento. Isso porque o Goiás, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 11 pontos e o Cuiabá, que é a primeira equipe fora do Z4 tem 12. Com o triunfo da noite deste domingo (26) o Cruz-Maltino está com nove pontos.

CONFIRA A SEQUÊNCIA DE 10 JOGOS VENCER DO VASCO:

2023 – 10 jogos – 7 derrotas e 3 empates

– Vasco 2 x 2 Palmeiras, 2ª rodada do Brasileirão

– Vasco 0 x 1 Bahia, 3ª rodada do Brasileirão

– Fluminense 1 x 1 Vasco, 4ª rodada do Brasileirão

– Coritiba 1 x 1 Vasco, 5ª rodada do Brasileirão

– Vasco 0 x 1 Santos, 6ª rodada do Brasileirão

– São Paulo 4 x 2 Vasco, 7ª rodada do Brasileirão

– Fortaleza 2 x 0 Vasco, 8ª rodada do Brasileirão

– Vasco 1 x 4 Flamengo, 9ª rodada do Brasileirão

– Internacional 2 x 1 Vasco, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

– Vasco 0 x 1 Goiás, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na próxima rodada, o Vasco faz mais um clássico pelo Brasileirão. O rival será o Botafogo, às 16h deste domingo (2), no Estádio Nilton Santos.