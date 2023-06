Vasco é punido pelo STJD e vai jogar sem torcida por 30 dias

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 17:09 Compartilhe

O STJD aceitou o pedido da Procuradoria e determinou portões fechados nos jogos do Vasco em São Januário por 30 dias. O presidente José Perdiz tomou a decisão na tarde desta sexta-feira, após solicitação do procurador-geral Ronaldo Piacente. A punição se deu após as cenas lamentáveis ocorridas no estádio na última quinta-feira, depois da derrota do Cruz-Maltino para o Goiás, por 1 a 0.

A decisão passa a valer de forma imediata e impacta também nos jogos do Vasco fora de São Januário. A torcida está proibida de entrar nas partidas nas quais o Cruz-Maltino for visitante. No despacho, o presidente do STJD afirmou que os fatos como os que ocorreram em São Januário serão punidos pelo órgão com rigor.

“A referida decisão se pauta na ordem Jurídica Desportiva, proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que os fatos ocorridos na partida em questão são inaceitáveis perante a sociedade e ao Futebol Brasileiro. Toda e qualquer manifestação com uso de violência será devidamente repreendida e sancionada por este Tribunal”.

A punição é válida por 30 dias até o julgamento do caso, que ainda não tem data marcada.