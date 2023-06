Vasco define mais uma característica para novos reforços; Paulo Bracks tem reunião agendada com diretor da 777 Partners

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Na próxima janela de transferências, o Vasco vai atacar o mercado da bola de uma maneira completamente diferente. Se antes chegaram jogadores mais jovens como Ivan, Lucas Piton, Robson, De Lucca, Andrey Santos, Mateus Carvalho, Luca Orellano e Rwan Cruz, desta vez, a experiência será o alvo.

Vale destacar que os jogadores citados acima têm até 25 anos.

Em entrevista coletiva recente, o Diretor do Vasco reconheceu os erros na montagem do elenco. Paulo Bracks tem total consciência da inexperiência do elenco e está atrás deste tipo de jogador para as posições que o grupo carece (camisa 10, primeiro volante, extremo que atua pela esquerda, zagueiro pela direita e atacante).

As quatro primeiras posições o Vasco busca ativamente. Por outro lado, um atacante não é visto com tanta urgência. O clube entende que os jovens da base, como Erick Marcus e Rayan, vão render bons frutos ao time.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, a tarefa de Bracks não é a mais simples. Para poder fazer este tipo de contratação, como qualquer outra, precisa do aval da 777 Partners. Para isso, o dirigente vai conversar com Johannes Spors, Diretor Esportivo, da empresa norte-americana, que chegará ao Brasil nesta quarta-feira. Além disso, vai expor as fragilidades do elenco e reforçar do que a equipe precisa.

Num primeiro momento, Johannes Spors vai para São Paulo para uma série de reuniões do grupo. A expectativa é que o Diretor Esportivo assiste a partida entre Vasco e Goiás na quinta-feira.

O L! também apurou que as conversas serão de maneira virtual, tendo em vista que Paulo Bracks entende que no momento sua presença junto ao grupo é fundamental. Vale lembrar que o Vasco é o vice-lanterna do Brasileirão. Membros do Departamento de Scout marcarão a presença do Cruz-Maltino nos encontros.

Relembre os jogadores que o Lance! noticiou:

– Lyanco (26 anos)

– Maicon (34 anos)

– Gustavo Cuéllar (30 anos)

– Fernando (35 anos)

– Lanzini (30 anos)

– Serginho (28 anos)Lanzini é o camisa 10 que Paulo Bracks quer para o Vasco (Divulgação/West Ham)

Vasco e Goiás se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h, desta quinta-feira, em São Januário.

