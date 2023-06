Vasco busca consenso no substituto de Barbieri e terá interino contra o Cuiabá

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 6:37 Compartilhe

Maurício Barbieri não é mais o técnico do Vasco, como informou primeiro o Lance!, após a derrota do time para o Goiás. O clube vai oficializar o desligamento do treinador nesta sexta-feira. Além de Barbieri, o auxiliar Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo também devem sair. Os três chegaram juntos ao Cruz-Maltino.

O Vasco terá que se movimentar rápido na busca por um novo treinador, já que o time é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos em 11 rodadas. No entanto, não há um nome de consenso e isso inclusive causou a demora na demissão de Barbieri.

O entendimento é de que um passo em falso será fatal na luta contra o rebaixamento. Por este motivo, existe cautela na escolha do novo treinador. A preferência dessa vez é por um nome experiente, que possa aguentar a pressão sobre o elenco. Um técnico estrangeiro esteve em pauta anteriormente e também não está descartado.

Opção caseira

Dificilmente um novo treinador será contratado para comandar o Vasco contra o Cuiabá, segunda-feira, em São Januário. Por esse motivo, o nome de William Batista, técnico da equipe sub-20, está cotado para assumir o time interinamente.

William Batista está invicto desde que chegou ao Vasco, em janeiro, com 11 vitórias e quatro empates. Nesta sexta-feira, às 15h, o treinador comandará o Cruz-Maltino, no clássico com o Botafogo, pelo primeiro jogo da semifinal do Carioca Sub-20.

Emílio Faro também é uma opção já que faz parte da comissão técnica permanente. No entanto é um nome que não tem tanto prestígio interno.

E o diretor técnico?

Abel Braga deixou claro algumas vezes que não é mais treinador. Entretanto, em meio a crise instaurada no Vasco, o veterano pode abrir uma exceção. Só que o futuro de Abel Braga é uma incógnita.

Abel chegou com Maurício Barbieri, treinador no qual encheu de elogios recentemente em entrevista para o jornalista Téo José. A saída do diretor técnico não está descartada.