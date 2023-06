Vasco busca alternativa por Lanzini e mira meia da seleção do Uruguai; Lyanco e Fernando ficam mais distantes

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 16:01 Compartilhe

O Vasco anunciou recentemente as contratações do atacante Serginho e do zagueiro Maicon, mas os reforços não causaram empolgação nos torcedores. Os vascaínos aguardam nomes de peso, mas a realidade ainda está distante quanto a isso.

Dentre os jogadores que estão em negociações, apenas Medel está acertado. O volante de 35 anos deve se apresentar ao Vasco na próxima segunda-feira, dia que abre a janela de transferências. Titular e capitão seleção do Chile, o jogador vai assinar contrato até dezembro de 2024.

Se Medel está fechado, a situação de Lanzini segue em compasso de espera. O meia argentino de 30 anos está de férias e ainda não definiu o seu futuro. O jogador está livre após o término de contrato com o West Ham, da Inglaterra, clube que defendeu desde 2015.

O Vasco fez proposta e sabe que a concorrência por Lanzini é grande. Clubes da Espanha, Turquia e Arábia Saudita, que possuem maior poder econômico, também querem o jogador. Por esse motivo, o Cruz-Maltino já negocia com um outro meia.

Plano B

Trata-se de Rodrigo Zalazar, de 23 anos, do Shalke 04, da Alemanha, e da seleção do Uruguai. As negociações estão em andamento desde a semana passada. O clube foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Alemão, o que facilita a possibilidade do acerto. No entanto, o jogador tem contrato até 30 de junho de 2026 e não sairá sem uma compensação financeira. O Vasco já apresentou proposta, cerca de 3 milhões de euros (R$ 15,8 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Esse investimento impactou nas outras negociações em curso.

Esfriaram

A chegada de Maicon e o acerto com Medel serviram como alternativas para Lyanco e Fernando, que dificilmente serão contratados. O zagueiro já se reapresentou ao Southampton e iniciou a pré-temporada. O clube inglês, que também foi rebaixado, faz jogo duro e aguarda uma proposta mais vantajosa. Caso não ocorra, o Vasco pode retomar a carga, desde que ainda tenha orçamento para isso.

Já Fernando está praticamente descartado. O volante vai se reapresentar ao Sevilla para cumprir seu último ano de contrato. No clube espanhol, o brasileiro é titular, capitão e ídolo, o que dificulta demais uma negociação sem que tenha o pagamento da multa, cerca de 5 milhões de euros (R$ 26,4 milhões).

Fernando completa 36 anos no dia 25 de julho e a idade avançada afastou a possibilidade do Vasco fazer um alto investimento. O volante se animou com a possibilidade de defender o Cruz-Maltino, a proposta e o projeto apresentado agradaram ao jogador, mas a falta de acordo com o Sevilla impossibilitou o acerto.