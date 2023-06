Vasco anuncia fim de empréstimo de Paulo Victor, que retorna ao Internacional

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 11:28 Compartilhe

O Vasco anunciou, na manhã desta quinta-feira, o fim do empréstimo do lateral-esquerdo Paulo Victor, de 22 anos, que retornará a Porto Alegre para jogar pelo Internacional. Tendo chegado em agosto de 2022 ao clube, o jogador atuou em apenas 15 oportunidades no período, sendo apenas uma neste Campeonato Brasileiro.

– O Vasco da Gama informa o encerramento do empréstimo do lateral-esquerdo Paulo Victor junto ao Internacional. O clube agradece ao atleta e deseja sucesso na sua trajetória – afirmou o clube através de nota oficial.

Revelado pelo Nova Iguaçu, Paulo Victor chegou ao Botafogo por empréstimo em novembro de 2020, para jogar pelas categorias de base. Porém, logo foi promovido ao profissional. Começando o ano de 2021 como titular, se transferiu para o Internacional em junho do mesmo ano, tendo disputado 27 jogos pelo Colorado.

Das 15 oportunidades que teve em campo com a camisa cruz-maltina, sete aconteceram pelo Campeonato Carioca, seis pela Série B de 2022, uma pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil. Paulo participou de apenas um gol no período, dando assistência para Eguinaldo marcar na vitória sobre o Náutico por 4 a 1, pela segunda divisão brasileira de 2022.