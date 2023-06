Vasco anuncia a saída de Emílio Faro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 16:48 Compartilhe

O Vasco anunciou a saída do auxiliar técnico permanente Emílio Faro. O clube agradeceu ao profissional a participação, sobretudo, na campanha do acesso à elite do futebol nacional.

A saída de Emílio Faro foi motivada pelo fato do auxiliar técnico se sentir desprestigiado. Isso porque William Batista foi escolhido para comandar interinamente o Vasco na vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, nesta segunda-feira (26).

+ Vasco oficializa contratação do atacante Serginho

Emílio Faro chegou ao Vasco na temporada passada. Entre idas e vindas de técnicos, o auxiliar comandou a equipe em 10 jogos e venceu cinco.

CONFIRA A NOTA DO VASCO NA ÍNTEGRA:

“O Vasco da Gama informa o desligamento do auxiliar técnico permanente da equipe de futebol profissional, Emílio Faro.

O Vasco da Gama agradece ao profissional por toda sua dedicação, trabalho e participação ativa na campanha do acesso à Série A 2023 e deseja sucesso na sequência de sua carreira.”