Vasco anuncia a contratação do meia Paulinho

O Vasco anunciou a contratação do quarto reforço desta janela de transferências. Trata-se do meia Paulinho. O jogador foi contratado junto ao Al Shabab, da Arábia Saudita. O contrato vai até dezembro de 2025.

Para adquirir Paulinho em definitivo, o Vasco desembolsou cerca de 1,2 milhão de euros (R$ 6,5 milhões na cotação atual). Além do meia, o atacante Serginho, o zagueiro Maicon e o volante Gary Medel foram contratados pelo Cruz-Maltino agora no meio do ano.

Paulinho é natural do Rio de Janeiro e começou a carreira no Fluminense. Após foi para o Sporting-POR. Em terras lusitanas também atuou no Boavista, até seguir para a Arábia Saudita, onde defendeu o Al-Fahya e o Al Shabab.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Paulo Lucas Santos de Paula

Apelido: Paulinho

Data de Nascimento: 08/01/1997 (26 anos)

Local de Nascimento: Rio de Janeiro

Posição: Meio-campo

Clubes: Fluminense, Sporting (POR), Boavista (POR), Al-Fayha (SAU) e Al-Shabab (SAU)