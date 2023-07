Vasco anuncia a contratação do chileno Gary Medel

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 12:22 Compartilhe

Nesta terça-feira (11), o Vasco anunciou a contratação do chileno Gary Medel, de 35 anos. O volante estava sem clube e assinou com o Cruz-Maltino até dezembro de 2024.

“Quero agradecer pelas boas-vindas a este grande clube que é o Vasco. Espero poder trazer resultados positivos. Sei que estando juntos vamos conseguir reverter a situação, voltar a ganhar, ter tudo de melhor. Obviamente vou entregar tudo que puder aqui, dentro e fora de campo. Por isso que eu vim, vou dar meu melhor em todas as partidas”, declarou Medel, em entrevista à VascoTV.

Vasco acerta a contratação do chileno Gary Medel 👉 https://t.co/kcEjwDyMFY#VascoDaGama pic.twitter.com/nxvNA2w4m2 — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 11, 2023

O chileno, que conquistou a Copa América em 2015 e 2016, estava no Bologna, da Itália, desde 2019. Com o fim do vínculo com os italianos, o volante chega ao clube carioca sem custos.

Além do Bologna, Medel soma passagens pelos seguintes clubes: Universidad Católica (CHI), Boca Juniors (ARG), Sevilla (ESP), Cardiff (ING), Internazionale (ITA) e Besiktas (TUR).