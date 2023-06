Vasco aciona CBF e cobra R$ 7 milhões ao Santos por venda do lateral-direito Nathan

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 17:34 Compartilhe

O Vasco acionou o Santos na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para cobrar uma dívida de aproximadamente R$ 7 milhões. O débito é relacionado à compra do lateral-direito Nathan. A informação foi publicada primeiramente pelo “ge” e confirmada pelo Lance!.

A dívida foi assumida integralmente pelo Santos, que comprou o jogador em 2022. A ação foi ingressada na sexta-feira passada e o Vasco argumenta que recebeu apenas uma parcela.

Para resolver a questão, o Departamente Jurídico do Vasco propôs um acordo de compensação para abater os valores a serem pagos nas negociações do meia Carabajal e do atacante Rwan Cruz. Ambos estão cedidos por empréstimo ao Cruz-Maltino até o final desta temporada.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, mesmo com este acordo, Vasco e Santos não ficarão no “zero a zero”. Apesar do valor da cobrança ser próximo ao da dívida, o Cruz-Maltino ainda tem um crédito superior.

Caso o Santos seja punido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o clube poderá sofrer um transfer ban. Com isso, ficará impedido de inscrever novos atletas.

MAIS AÇÕES

As ações na CNRD são um caminho que o Vasco tem buscado com frequência. Recentemente, o clube acionou o Juventude, por uma dívida em relação ao meia Bruno Nazário; o Confiança por um débito referente ao atacante Thiago Reis; e o Brasil de Pelotas, que adquiriu o meia Lucas Santos.

Apenas o Juventude conseguiu um acordo com o Vasco.